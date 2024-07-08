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الإثنين، 08-07-2024 09:08 ص

بالفيديو.. فنانة شهيرة تتعرض لهجوم غريب في الليل

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الوكيل الإخباري- نشرت المغنية الفرنسية الشهيرة، المعروفة باسم وجدان، مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف تعرضها لهجوم أثناء قيادتها لسيارتها.

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وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، كانت المغنية، التي تنحدر من أصول تونسية، تقود سيارتها بهدوء عندما فوجئت برجل غريب يتمسك بمقدمة سيارتها.
أثار الرجل رعب وجدان، التي بدأت تصرخ بطريقة هستيرية.


وكتبت على حسابها في تطبيق "سناب شات": "لقد حدث شيء مجنون ومخيف، لا تخرجوا في الليل".


وبعد ذلك، انتشر فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه يقف أحد مستخدمي الإنترنت إلى جانب الرجل الذي أمسك بسيارة وجدان.


وقال الشاب الذي ظهر في الفيديو: "إنه لطيف يا وجدان، لا تقلق، لقد أراد فقط نقودا لشراء السجائر".



سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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