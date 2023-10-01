بسبب ابنها الكويتي.. مي العيدان تشنّ هجوما قاسيا على أنغام- فيديو

الوكيل الإخباري - شنّت الاعلامية مي العيدان هجوماً شديد اللهجة على النجمة أنغام بعد حفلها الناجح في الكويت وحرصها على تعريف الحاضرين بإبنها الاصغر عبد الرحمن، من طليقها الكويتي.

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وشاركت الاعلامية الكويتية متابعيها على موقع X مقطع فيديو من الحفل يوثّق طريقتها العفوية في التعريف عن إبنها للجمهور، حيث قالت: "عبد الرحمن فهد الشلبي كويتي الجنسية، كان لازم يجيي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي دا مبروك عليكم وعليا يتربى في عزكم. فاضيله شهرين وياخذ الجنسية الكويتية"، فسارعت مي على التعليق على الأمر وانتقاده بمنشور مطول، معبرة أن الأمر عبارة عن ترند ومصلحة شخصية لإبن الفنانة المصرية.



وإنتقدت مي تصرف أنغام وكتبت: "طب يا ست انغام متشكرين على الترند اللي عملتيه بابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي لان الصراحة عمل ترند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك. طبعا كويتي بالاسم والعصب فقط والتبعية لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائياً".



وأضافت: "طبعا بكل جدارة اول مرة يدخل الكويت معا حضرتك النهاردة لحسبة تجارية وسياسية بحتة الولد عمره 17 سنه و10 شهور حيستلم قريبا الجنسية الكويتية خلال ايام ودي جنسية كاملة الدسم جنسية تنشر فلوس ومع تعويم الجنسية تحويل الدينار بقى جامد ثانيا لو كان هامك الأمور الانسانية كنت جيتي ربيتي الولد بالكويت بين اهله ولما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده الدشداشة والغترة والعقال لان الحفلة هي في بلده وبيته مش طالع بدلة كأنه عنده ملاحقة على الفقرة".

وتابعت هجومها قائلة: "وحكاية اعتبره احنا نعلمه الكويتي على كبر يا حبيبتي التعليم بالصغر كالنقش بالحجر عايزة بعد بقى 18 سنة نعلمه اللي ما اتعلموش بصغره دي مسؤولية الام يا باشا أنا امي مصرية و ابويا دكتور كويتي كانت تجبرنا نتكلم كويتي تقول دي لهجة بلدكم وأهلكم لازم تعرفوا ولا جايبينه لا يعرف لا يتكلم كويتي ولا يعرض تاريخ الارض اللي يحمل جنسيتها وحكامها وكفاحهم عشان يحافظون عليها بالدم والتحديدات ولا بالجاهز اخذ الجنسيته وكويتي واشلون يطلع لي قد ايه مكاسب وحقوق وهو قاعد بمصر".

#انغام_في_الكويت



طب ياست انغام متشكرين على التريند اللي عملتيه ب ابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي لان الصراحه عمل ترند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك . .طبعا كويتي بالاسم و العصب فقط و التبعيه لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا طبعا بكل… طب ياست انغام متشكرين على التريند اللي عملتيه ب ابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي لان الصراحه عمل ترند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك . .طبعا كويتي بالاسم و العصب فقط و التبعيه لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا طبعا بكل… pic.twitter.com/RuLv4LzmPB September 30, 2023



لها