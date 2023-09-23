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السبت، 23-09-2023 10:42 ص

اتهام لعائلة الفنانة انغام بمقتل ابنتهم .. ما القصة؟

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الوكيل الإخباري- هاجم الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عائلته، متهماً إياهم بالاستيلاء على حقوقه، معرباً عن استيائه الشديد لما يُعانيه بسببهم، مؤكدًا أنه يمتلك الدليل القاطع على قتلهم شقيقته غنوة.

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وكتب شقيق أنغام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً قال فيه: "أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتزنا بحجة أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟!".


وتابع: "أقسم بالله العظيم مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطيء".


وأضاف: "لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب".


ونشر خالد سليمان منشوراً آخر دافع فيه عن أنغام بعد سؤال جمهورها عن تورطها فيما قاله في منشوره الأول، وقال: "الموضوع تخليص حق بيني وبين أبويا انغام اختي مالهاش علاقة بالحرب دي.. انغام عمرها ما قصرت معايا ودائما بتدعمني وبتساعدني وبتشجعني وبتعلم منها ومربياني أحسن تربية ربنا يحفظها".


وتابع: "أنغام ليس لها اي علاقة بالموضوع غير إنها ضحية واتنازلت عن حقها.. أنا مش هتنازل ومش هسكت على حقي عند ابويا ونسوانه خرابين البيوت بتوع الأعمال والسحر .. يد أنغام نظيفة من القرف ده".

 

لها


 




 

 


 

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