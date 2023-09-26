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الثلاثاء، 26-09-2023 01:57 م

استغلال اخيه من ذوي الاحتياجات الخاصة .. شقيق انغام يثير الجدل بمنشور جديد

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الوكيل الإخباري- أثار الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق النجمة أنغام جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا بمنشوراته التي تتحدث عن خلافات حادّة بينه وبين أسرة والده، مهدّداً بالكشف عن مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

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وأكد خالد في حوار مع صحيفة "النهار" اللبنانية أن "المنشورات التي يدوّنها ليست موجّهة إلى شقيقته أنغام". كما شدد على "دورها المهمّ في حياته، وحرصها الدائم على دعمه وتشجيعه، على الرغم من أنها هي أيضاً تعرّضت للظلم"، وفق تعبيره.


وأوضح أن "الخلاف الأساسي هو مع والده الملحّن محمد علي سليمان".


وفي منشور جديد كتبه شقيق أنغام، كشف أنّ "زوجة أبيه تستغل ياسين، ابن الفنانة الراحلة غنوة، في عمله بمهنة التمثيل، كذلك شقيقه أحمد، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تطلب أموالاً من الغير بحجة المساهمة في علاجه، على الرغم من تكفّل أنغام بكل احتياجاته المادية".


وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدته الجديدة، متسائلين عن السبب الذي دفعه للحديث عن عائلته بهذه الطريقة، وتعرّض الشاب للكثير من الانتقادات التي رأت أنه يكرر الخطأ الذي ارتكبه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، متهمين إياه بإثارة الجدل والبحث عن الشهرة.


لها

 




 

 


 

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