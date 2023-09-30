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السبت، 30-09-2023 12:14 م

انغام تتوقف عن الغناء خلال حفلها في الكويت بسبب ما فعله ابنها: سأتركه لكم وأنتم تصرفوا معه

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الوكيل الإخباري- فاجأ ابن الفنانة المصرية أنغام ، والدته والجمهور، خلال حفل افتتاح مهرجان "ليلة عمر" في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، حيث صعد على المسرح .

وفور رؤيته، توقفت انغام عن الغناء وقدمته للجمهور: "عبدالرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يعني يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي ده، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم".

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وتابعت: "علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، ودي مسؤوليتكم بقى، سوف أتركه لكم وأنتم تصرفوا معه".

 


 

 

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