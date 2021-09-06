بسمة بوسيل بصورة صادمة.. والجمهور قلق عليها - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية برفقة زوجها الفنان المصري تامر حسني.

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ولفتت بسمة الأنظار بفستان طويل باللون الأبيض، الا ان اللافت في الصورة هو نحافتها التي بدت بشكل كبير، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور الذي عبر عن خوفه عليها، ظنا منه انها من الممكن ان تكون قد تعاني من مشكلة صحية.

وقد حققت هذه الصورة ضجة عمواقع التواصل الاجتماعي، كما انها نالت اعجاب العديد من المتابعين.

المصدر - الفن