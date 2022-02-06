بشرى تتحدث عن الاعتزال

الوكيل الإخباري - عبرت الفنانة المصرية بشرى، عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان جمعية الفيلم، معتبرة إياها جمعية عريقة تهتم بالسينما دائماً.

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وأشارت بشرى، في تصريحات خاصة لـ"زهرة الخليج"، إلى أنها هوجمت من قبل الجمهور، عندما تم اختيارها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية عام 2009، لأنها كانت حينها شابة صغيرة، لكن بعدها أدرك الجمهور أن السينما قائمة على الشباب، ولابد من وجود أحد شبابها في لجنة التحكيم، لذلك هي سعيدة باختيارها في أكثر من مهرجان كعضو لجنة تحكيم.

وأكدت بشرى أن فكرة الاعتزال تطاردها دائماً، بسبب ما تراه في الصناعة الفنية، و"السوشال ميديا"، من تجاوزات، لكنها تحاول دائماً ألا تستسلم لهذه الفكرة.

زهرة الخليج