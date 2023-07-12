بشكل مفاجئ .. الفنانة احلام تعلن عن اصابة شخصية مشهورة بوعكة صحية

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة الاماراتية أحلام منشور تدعو به بالشفاء لرئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ .

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وبالتفاصيل ، كتبت احلام الشامسي عبر حسابها الخاص على انتسغرام :" ‏اللهم أسألك أن تمن عليه بالشفاء ، وألا تدع فيه جرحاً إلا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته ، وألبسه ثوب الصحة والعافية يا أرحم الراحمين ⁦‪ "

وبعد البحث تبين خضوع تركي ال الشيخ لعملية جراحية عاجلة في نيويورك اليوم وفقاُ لما نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني المملوك لتركي ال الشيخ ولم يتبين لغاية اللحظة ما سببها .