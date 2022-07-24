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الأحد، 24-07-2022 03:23 م

بطلة مسلسل "نور" تتعرض لحادث مروع -صورة

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الوكيل الإخباري-تعرضت الممثلة التركية سونجول اودين لحادث مأساوي في موقع تصوير مسلسل Nomen بسبب الإهمال.

ووقع الحادث أثناء تصوير “سونجول” مشهد اصطدام سيارة، حيث تم تنفيذ المشهد من دون أي احتياطات أمنية، مما أدى إلى اصطدام السيارة وتم احتجاز الممثلة في السيارة بسبب انتفاخ الوسادة الهوائية وأصيبت بشكل بالغ، قبل أن تنقل إلى المستشفى حيث أصيبت بانهيار عصبي نتيجة الصدمة وتعرضت لضربة في البطن والذراع ونقلت إلى المستشفى.

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وسونجول كانت أول ممثلة تركية يتعرف عليها العالم العربي من خلال مسلسل (نور) بجانب التركي كيفانش تتلتوغ، الذي أدى دور مهند.

 



صدى البلد

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