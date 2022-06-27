بعد حديثه عن إمكانية الإعتزال كم تبلغ ثروة براد بيت؟

الوكيل الإخباري-صدم نجم هوليوود الشهير براد بيت الجمهور بقراره حول الإعتزال وذلك من خلال تصريحاته الأخيرة، واضاف بيت انه ان لم يجد ما يستحق ان يقدمه فإن الابتعاد افضل.

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يُعد براد بيت الذي بدأ مسيرته عام 1991 في فيلم Thelma and Louise من اكثر النجوم المحببين لدى الجمهور، فهو على مدى 30 سنة قام بأدوار رئيسية في افلام مهمة.



صعد نجمه مع مرور السنين حتى اصبح واحداً من اهم الممثلين في هوليوود، حيث جمع ثروة من ادواره التمثيلية. يُقدر الاجر الذي كان يحصل عليه على ادواره في العقد الاول من القرن الواحد والعشرين ب20 مليون دولار على الدور، ووفقاً لتقرير مجلة فوربس تبلغ ثروة براد بيت حوالي 300 مليون دولار وهو مجموع ثروته الصافية التقديرية اما اذا اضفنا اليها ما يمتلك من اصول فتتجاوز ثروة بيت المليار دولار.





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