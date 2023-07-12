الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق خدمة سماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

مقابلات في التربية لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لسبعيني في عمّان

إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن الطريق الصحراوي

وفاة و 10 اصابات بحادث سير مروع في عمان

دورة تدريبية عن إعادة تدوير النفايات المنزلية بالطفيلة

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة اليوم

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

المركزي الروسي يعلن موعد إطلاق الروبل الرقمي

الأربعاء، 12-07-2023 03:47 م

بعد حذف أغنية "يمكن خير" ... عمرو مصطفى يتخذ هذا القرار !

BeFunky-collage - 2023-07-12T112308.415


الوكيل الإخباري- بعد حذف أغنية "يمكن خير" للفنان رامي صبري من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كشف الملحن عمرو مصطفى عن اتخاذه الإجراءات القانونية لمقاضاة رامي على سرقة لحنه.

اضافة اعلان


وقال عمرو: "سأرفع دعوى أثبت من خلالها حقي في اقتباس رامي صبري لألحان أغنية "يمكن خير" من أغنية "رقصة""، مشيراً إلى أنه سيطالب بتعويض مادي عن ذلك الاقتباس.


وفاجأ الملحن عمرو مصطفى جمهوره بخبر غلق أغنية "يمكن خير" لرامي صبري من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد اتهامه بسرقة ألحانها من أغنيته الشهيرة "رقصة".


وكان قد رد الفنان رامي صبري بفيديو عبر حسابه الخاص على انستجرام يوثق ان اغنيته "يمكن خير" انتجت عام 2019 قبل انتاج اغنية " رقصة " لعمرو مصطفى . 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1041133664_0_0_3935_2214_2072x0_60_0_0_4af4570ca3ea57997f3f387a23175385

ياسمين صبري توجه رسالة غير متوقعة للنجم عادل إمام وزوجته

elaosboa26041

بشكل مفاجئ .. الفنانة احلام تعلن عن اصابة شخصية مشهورة بوعكة صحية

تحت-الوصاية-إلى-العالمية-بعد-إشادة-الجارديان-البريطانية-تحرك-برلماني

حقيقة انتاج جزء ثاني من مسلسل "تحت الوصاية"

الفنانة-الإماراتية-أحلام-الشامسي

فيديو- رد فعل أحلام على تصوير فتاة لها مع زوجها دون علمها يتصدر مواقع التواصل

3 (24)

مواعيد حفلات النجوم في مهرجان جرش -تفاصيل

2023711181536466Q

توم كروز ينفي شائعة كبيرة عن شخصيته

أخبار متعلقة
maxresdefault

بعد اتهامه بسرقة لحنها .. اول رد من رامي صبري على حذف "يمكن خير" من يوتيوب -فيديو