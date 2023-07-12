بعد حذف أغنية "يمكن خير" ... عمرو مصطفى يتخذ هذا القرار !

الوكيل الإخباري- بعد حذف أغنية "يمكن خير" للفنان رامي صبري من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كشف الملحن عمرو مصطفى عن اتخاذه الإجراءات القانونية لمقاضاة رامي على سرقة لحنه.

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وقال عمرو: "سأرفع دعوى أثبت من خلالها حقي في اقتباس رامي صبري لألحان أغنية "يمكن خير" من أغنية "رقصة""، مشيراً إلى أنه سيطالب بتعويض مادي عن ذلك الاقتباس.



وفاجأ الملحن عمرو مصطفى جمهوره بخبر غلق أغنية "يمكن خير" لرامي صبري من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد اتهامه بسرقة ألحانها من أغنيته الشهيرة "رقصة".



وكان قد رد الفنان رامي صبري بفيديو عبر حسابه الخاص على انستجرام يوثق ان اغنيته "يمكن خير" انتجت عام 2019 قبل انتاج اغنية " رقصة " لعمرو مصطفى .

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