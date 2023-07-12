بعد اتهامه بسرقة لحنها .. اول رد من رامي صبري على حذف "يمكن خير" من يوتيوب -فيديو

الوكيل الإخباري- رد الفنان رامي صبري على الاتهامات التي دارت حوله حول سرقة لحن اغنيته الشهيرة "يمكن خير" من اغنية "رقصة " لعمرو مصطفى وحذفها من يوتيوب .



وبالتفاصيل ، وثق الفنان رامي صبري عبر الفيديو على حسابه الخاص على انستجرام ان اغنية "يمكن خير" مسجلة على جهازه منذ عام 2019 وعلق قائلاً :" هذا رد على طلب عمرو مصطفى بتوثيق ان اغنية يمكن خير منذ عام 2019 ورقصة منذ عام 2022 " واكد انه سيقوم بتقديم الدلائل لمنصة يوتيوب لاعادة الاغنية قائلاً :" دليل يمكن خير لحن رامي صبري .. اي حد يقدر يوقف أي أغنية يوتيوب لحد لما يوتيوب يتأكد انها ملك صاحب الأغنية. . بس ردينا بالفيديو علشان كمان الجمهور يعرف ويتاكد اننا مابناخدش لحن مش بتاعنا ونكتب عليه اسمنا "



وتابع :" محاربة النجاح مش الحل.. الحل إنك تشتغل على نفسك وتركز في شغلك وتعمل جديد علشان الجمهور يستمتع مش تحارب النجاح . يمكن خير من ضمن نجاحات رامي صبري وليست اولها ولا اخرها. ربنا يهدي الجميع ونركز في صناعة الموسيقى بدل ما نهدها. شكرا لحضرتكم "



وكانت قد حذفت منصة يوتيوب اغنية "يمكن خير" للفنان رامي صبري بعد شكوى من الفنان عمرو مصطفى بسرقة لحنها من اغنيته "رقصة"

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