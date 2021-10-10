بعد دخول لبنان في العتمة الشاملة تغريدة لـ أحلام تثير تفاعلًا - صورة

الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حزنها بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وصحياً، وأخيراً انقطاع التيار الكهربائي فيه بسبب شح في مواد الفيول والمحروقات إثر انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي.





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وغرّدت أحلام في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "قد ايش مقهوره على لبنان اسأل الله العظيم رب العرش العظيم لهم الفرج. ادعوا للبنان الجريح".





يُذكر أنّ أحلام تألقت في حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبي"، حيث قدّمت أغنية خاصة بـ3 لغات وهي العربية والإنكليزية والفرنسية.

المصدر - لبنان 24

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