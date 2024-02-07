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الأربعاء، 07-02-2024 02:04 م

بعد غياب سنوات.. عودة نجمات إلى دراما رمضان 2024

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الوكيل الإخباري - تشهد دراما رمضان 2024 عودةً قوية لعدد من النجمات اللاتي تغيبن عن التلفزيون لعدة سنوات، الأمر الذي يشكل لهن تحدياً لإثبات الحضور مجدداً وسط منافسة قوية مع نجوم الصف الأول، ضمن الماراثون الرمضاني.

ياسمين صبري
تخوض ياسمين صبري دراما رمضان بمسلسل بعنوان "رحيل"، بعد غياب 4 سنوات من مشاركتها في الماراثون الرمضاني بمسلسل فرصة تانية" عام 2020.

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سمية الخشاب
تعود الفنانة المصرية سمية الخشاب بمسلسل "100 راجل"، بعد غياب 3 سنوات منذ مسلسل "موسى" عام 2021.

 

وفاء مكي
تعود الفنانة وفاء مكي بمسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضي، بعد غياب 9 سنوات منذ آخر أعمالها "الكابوس" عام 2015، مع غادة عبدالرازق .


داليا البحيري
تعود الفنانة المصرية داليا البحيري بمسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، بعد غياب 3 سنوات، منذ مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر.

 

سيرين عبدالنور
تخوض الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور دراما رمضان بمسلسل "النسيان" مع النجم السوري قيس الشيخ نجيب، بعد غياب 5 سنوات منذ مسلسل "الهيبة- الحصاد" مع تيم حسن"، إلا أنها قدمت مسلسلات درامية بعده، ولكن خارج دراما رمضان مثل "العين بالعين" و"آخر دور"، و"دانتيل".

 

حلا شيحة
تعود الفنانةحلا شيحة إلى الفن بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوي، ليشكل عودة بعد اعتزال تخلله عدة أزمات وغياب منذ مسلسل "خيانة عهد" عام 2020 مع يسرا.

 

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