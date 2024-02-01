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الخميس، 01-02-2024 01:09 م

ياسمين صبري تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري تفاصيل عودتها للدراما الرمضانية من خلال مسلسلها الجديد بعنوان "رحيل"، ويتكون من 15 حلقة من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وذلك بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها في الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية" عام 2020.

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ودخلت ياسمين جلسات التحضير فور تعاقدها على المسلسل استعداداً لبدء التصوير في أقرب وقت، حيث يجري التعاقد مع باقي فريق العمل.

 

لها

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