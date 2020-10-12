بعد مرور 25 عاماً أحلام تستعيد ذكرى ألبومها الأول

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة ألبومها الأول منذ 25 عاما .
وارفقت الصورة بتعليق قاشارت من خلاله إلى أن الالبوم اصدر بتاريخ 12 تشرين الأول (اكتوبر) من العام 1995. حيث انها قالت : "حدث في مثل هذا اليوم صدور أول ألبوم غنائي 12-10 -1995. واليوم ولله الحمد أكمل 25 سنة ويوبيل فضي أشكر الله أولاً ثم الشكر لبلادي الإمارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم شكر لأهلي وزوجي ودعمه المستمر لي ولكل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي".
لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها النجاح .
المصدر : لها اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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