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الأربعاء، 07-10-2020 02:06 م

أحلام تدعم The Voice Senior بطريقتها الخاصة

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الوكيل الإخباري _ دعمت الفنانة الإماراتية أحلام بطريقتها برنامج المواهب “The Voice Senior”، المقرر عرضه اليوم الأربعاء على شاشة قناة MBC.

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حيث انها علقت على تغريدة نشرتها الفنانة المغربية سميرة سعيد، المشارِكة ضمن لجنة تحكيم البرنامج، بالقول: "بالتوفيق حبيبتي وحشتيني اوي وهذا البرنامج سيبث التفائل.. ننتظركم جميعاً، والشكر للام mbc دعم معنوي كبير لهم جميعاً".

 

 

يشار الى ان برنامج  “The Voice Senior” يشارك من خلاله مجموعة من الموهوبين ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين، بهدف تحقيق حلمهم الأكبر بالنجومية والشهرة وإيصال موهبتهم إلى الجمهور العربي في كل مكان.

 

وقد ترأس التحكيم كل من الفنان هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين.


المصدر : لها

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