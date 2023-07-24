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الإثنين، 24-07-2023 03:12 م

بعد 4 سنوات من رحيلها.. يسرا تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري- أعربت الفنانة يسرا، عن افتقادها الشديد لوالدتها الراحلة، داعيةً الله أن يمنحها الصبر على فراقها، طالبةً من الجميع بالدعاء لها.

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ونشرت يسرا صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلةً: مفيش يوم بيعدي عليا من غير ما تبقى في بالي وقلبي ودعائي، 4 سنين من غيرك يا أمي.. عزائي الوحيد إنك في مكان أحسن بكتير من هنا.

وأعربت يسرا، عن اشتياقها الشديد لوالدتها، وقالت: وحشتيني أوي يا ست الحبايب، ربنا يصبرني على فراقك، فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي. 

القاهرة24

 




 

 


 

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