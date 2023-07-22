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السبت، 22-07-2023 01:54 م

إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع الراحلة شادية بصورة نادرة

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الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع الفنانة الراحلة شادية استعادت بها كواليس فيلم "لا تسألني مَن أنا"، الذي عرض عام 1984، مشيرة إلى أنها كانت بمثابة أم حقيقية، معبرة عن حزنها وافتقادها الشديد لها.

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وكتبت إلهام كلمات مؤثرة علقت بها على الصورة قالت فيها: "أنا محظوظة جدًا إني وقفت أمام الفنانة العظيمة شاديه في بداية حياتي الفنية، في فيلم لا تسألني من أنا، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والمخرج أشرف فهمي".


وأضافت: "أجمل ذكريات الله يرحمها، أجمل من مثلت دور الأم، هي لم تمثل بل كانت أم حقيقية، شعرت فى حضنها بالأمان والحنان كانت غايه في الرقة والعذوبة والطيبة، أحبها من كل قلبي وأذكرها دائمًا بكل الخير، هذا الجيل العظيم لن يتكرر".


 

لها


 




 

 


 

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