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الإثنين، 29-11-2021 12:29 م

بلقيس فتحي تستعد لمفاجأة المغاربة بأغنية خاصة

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الوكيل الإخباري - بعد نجاحها الواسع بالموسم الصيفي الماضي وحصولها على جائزة هوليوود العالمية ضمن حفل توزيع جوائز هوليوود للموسيقى السنوي في دورته الثانية عشر Hamma فئة الموسيقى العالمية بأغنيتها الأخيرة "انتهى" التي حصلت على ما يقرب من 24 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، تستعد بلقيس فتحي لخطوة غنائية جديدة نكشف عن تفاصيلها من خلال نواعم.

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فقد علم موقع نواعم أن بلقيس تستعد لتقديم أغنية جديدة باللهجة المغربية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الأغنية مفاجأة للجمهور المغربي؛ خاصة أنها تناقش قضية نسائية مهمة وتنتمي لنوعية الأغنيات الكلاسيك.

 

وكانت بلقيس قد نشرت أخيراً صوراً خاصة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام وهي ترتدي الزي المغربي، معبّرةً عن حبها للقفطان المغربي وأناقته، خاصة أنها تشعر وهي ترتديه وكأنها أميرة أو ملكة.

 

المصدر - نواعم 

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