بهذه الطريقة يروّج أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد يوم وليلة - صورة

الوكيل الإخباري - حرص النجم أحمد الفيشاوي، على الترويج لفيلمه الجديد "يوم وليلة" الذي يجمعه مع الفنان خالد البوي ويُعرض عبر منصة شاهدVip .

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ونشر الفيشاوي، صوراً للفيلم عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلّق: "فيلم (يوم وليلة) توب 3 في مصر على منصة شاهد يارب تستمتعوا بيه زي ما إحنا استمتعنا بصنعه تأليف وإنتاج يحيى فكري، من إخراج أيمن مكرم وحصلت عنه على أفضل ممثل في مهرجان الدار البيضاء المغرب سنة 2019".





يشارك في بطولة "يوم وليلة" درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد أوتاكا، محمد جمعة، وسامي مغاوري.

المصدر - لها



