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الخميس، 04-11-2021 11:26 ص

بول نيومان نجم هوليوود الراحل يروي قصة حياته في مذكرات عُثر عليها

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار نشر نوبف يوم الأربعاء أن مذكرات عُثر عليها مؤخرا للنجم بول نيومان، أسطورة هوليوود الراحل، يتحدث فيها عن الشهرة والزواج وبلوغ سن الشيخوخة، ستُنشر العام القادم.

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وقالت دار نوبف في بيان إن نيومان، وهو من كبار النجوم في الستينات والسبعينات، بدأ كتابة المذكرات في الثمانينات. ولم ينشر قط أي سيرة ذاتية قبل وفاته في عام 2008.

وأضافت أن المذكرات التي لا تحمل عنوانا بعد ستشمل أفكار نجم "باتش كاسيدي" و"صندانس كيد" بشأن التمثيل والإخراج وزواجه الذي دام 50 عاما من الممثلة جوان وودوارد، والسباقات والسياسة والنجومية.

 

وأضافت أن المذكرات التي لا تحمل عنوانا بعد ستشمل أفكار نجم "باتش كاسيدي" و"صندانس كيد" بشأن التمثيل والإخراج وزواجه الذي دام 50 عاما من الممثلة جوان وودوارد، والسباقات والسياسة والنجومية.

 

وتعتمد المذكرات على حوارات ستيرن مع نيومان. وتحدث ستيرن كذلك مع عشرات من أصدقاء نيومان وشركائه في النجومية.

 

وأفادت نوبف أنه تم العثور على نصوص المذكرات في منزل وودوارد التي تبلغ 91 عاما الآن، وأن العائلة وافقت على نشرها، والمرجح أن تصدر في خريف 2022.

 

وقال بيتر جيزرس الذي يقوم بتحرير الكتاب إن المذكرات عرضت جانبا للنجم نيومان لم يشاهده أحد من قبل.

 

المصدر - لبنان 24 

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