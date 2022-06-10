الجمعة 10-06-2022
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الجمعة، 10-06-2022 10:22 ص

بيان مفاجئ من شقيق عادل امام حول نقل الزعيم للمستشفى

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الوكيل الإخباري - نفى المنتج المصري عصام إمام، الأخبار المتداولة حول تدهور حالة شقيقه الممثل عادل إمام ونقله للمستشفى.

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وقال عصام، أن تداول مثل هذه الأخبار، يؤثر على العائلة بأكملها بطريقة سلبية.

 

وأضاف: "عادل الحمد لله تمام، وحقيقي كفاية كده، الأمر أصبح فوق الاحتمال، كل شوية خبر غير حقيقي يطلع وخلاص، وهو في منزله".


وتابع: "فيه صحفيين محترمين بيتحروا الخبر للوصول لحقيقة الأمر، وفيه ناس تانية بتعمل من دماغها وهذا خطأ وهؤلاء مع نفسهم".


وتمنى عصام من الجمهور أن لا يصدقوا سوى الأخبار التي تخرج على لسان العائلة والمقربين فقط. ( الفن


 




 

 


 

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