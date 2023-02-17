بيع "الكبير أوي" في مول .. وأحمد مكي يقدم بلاغا

الوكيل الاخباري - تقدم وكيل الفنان المصري أحمد مكي ببلاغ ضد "مول تجاري" شهير في منطقة الشيخ زايد، يتهمه بالاعتداء على حقوقه الملكية الفكرية، بعد قيام "المتجر" ببيع وتصنيع سلعة مجهولة المصدر وهي فانوس عليه صورة مكي من مسلسل "الكبير أوي".



وقال محامي أحمد مكي "إن موكله حصل على مقطع فيديو من داخل المول يظهر خلاله عرض فوانيس رمضان عليها صورة النجم أحمد مكي ومكتوب عليها الكبير أوي، كما حصل على فاتورة شراء من الهايبر للفانوس دون إذن من مكي باستعمال اسمه تجاريا.

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وصنفت الواقعة جنحة اقتصادية وجريمة بيع وتصنيع سلع مجهولة المصدر.

