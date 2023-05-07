تامر حسني في عمان بعيد الاضحى.. والتذكرة تصل لـ250 دينار

الوكيل الإخباري- اعلنت احدى شركات التنظيم عن حفل فني مرتقب للفنان تامر حسني ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في العاصمة عمان يوم الجمعة الموافق للثلاثين من الشهر القادم .

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وحددت الشركة المنظمة اسعار التذاكر من 250 دينار للدرجة الخاصة ولغاية 40 دينار لفئة الـ C



ووضعت الشركة المنظمة شروط لحضور الحفل منها ان التذاكر غير قابلة للإلغاء أو الاسترداد أو التبديل، و العمر المسموح به لحضور الحفل فوق الـ 12 عاماً .

واكد منظمو الحفل ان الترتيبات التي تجري لاستقبال الفنان تامر حسني تتم على مستوى عالي من التنظيم والتجهيز ليعكس صورة مميزة عن الاردن باستضافة الفعاليات الفنية والفنانين العرب ، حيث سيقام الحفل بنادي "ديونز" عمان – طريق المطار.