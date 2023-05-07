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الأحد، 07-05-2023 01:36 م

تامر حسني في عمان بعيد الاضحى.. والتذكرة تصل لـ250 دينار

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الوكيل الإخباري- اعلنت احدى شركات التنظيم عن حفل فني  مرتقب للفنان تامر حسني ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في العاصمة عمان  يوم الجمعة الموافق للثلاثين من الشهر القادم .

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وحددت الشركة المنظمة اسعار التذاكر من 250 دينار للدرجة الخاصة ولغاية 40 دينار لفئة الـ C 


ووضعت الشركة المنظمة شروط لحضور الحفل منها ان التذاكر غير قابلة للإلغاء أو الاسترداد أو التبديل،  و العمر المسموح به لحضور الحفل فوق الـ 12 عاماً .

 

واكد منظمو الحفل ان الترتيبات التي تجري لاستقبال الفنان تامر حسني تتم على مستوى عالي من التنظيم والتجهيز ليعكس صورة مميزة عن الاردن باستضافة الفعاليات الفنية والفنانين العرب ، حيث سيقام الحفل بنادي "ديونز" عمان – طريق المطار.

 




 

 


 

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