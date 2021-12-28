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الثلاثاء، 28-12-2021 12:02 م

تامر حسني يتحدث لأول مرة عن اعتزاله الفن - فيديو

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الوكيل الإخباري - حلّ الفنان تامر حسني ضيفاً على تلفزيون أبو ظبي على هامش تواجده في دولة الإمارات لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان "إكسبو دبي 2020".

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وفجر تامر مفاجاة من العيار الثقيل أثناء الحوار بعدما تحدث عن إمكانية اعتزاله الفن.


وقال تامر رداً على سؤال المراسل له حول هل من الممكن أن يعتزل لسبب ديني: "فكرة الاعتزال موجودة لديّ وأسبابها عديدة وقلت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها".


كما أشاد تامر حسني بدور الصحافة في حياة الفنان، قائلا: "هي حاجة مهمة لأنها هي التي تبرز مجهودنا، وأشكر جميع المحترمين الذين تواجدوا لتغطية الحفل".

 

 

 

 

المصدر - لها

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