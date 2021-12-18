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السبت، 18-12-2021 12:28 م

موقف طريف لتامر حسني على المسرح في حفله الأخير - فيديو

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الوكيل الإخباري - أحيا الفنان تامر حسني حفلاً ضخماً في إحدى الجامعات المصرية وسط حضور الآلاف من الشباب، ليواصل تامر سلسلة الحفلات التي يحييها مع طلاب الجامعات للترحيب بالعام الجديد او تخريج دفعات جديدة من الطلاب.

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وحضر تامر للحفل بصحبة مدير أعماله شقيقه المنتج حسام حسني، وتامر يحيى مدير عام شركته ومنسق حفلاته بمصر والعالم، وبمجرد ظهور تامر حسني على المسرح "المصمم على شكل مدرج ضخم"، مردداً أغنية "قولني كلام" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب للآلاف ممن امتلأت بهم كبرى ساحات المنارة.

 

وتعرض تامر في الحفل، لموقف طريف حينما أعطاه أحد الطلاب هاتفه ليلتقط به صورة سيلفي وفي اللحظة التي استعد تامر لالتقاط الصورة رن الهاتف مما اضطره للرد عليه ليجد على الطرف الآخر أحد أصدقاء الطلاب، فيرد عليه تامر قائلا: "معاك تامر حسني يا سيف" وهو ما فجر الضحكات وسط الجمهور ورددوا: "تامر حسني رد عليك يا ابن المحظوظة".

 



 

المصدر - لها

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