تامر حسني يشعل أجواء حفل إكسبو 2020 دبي - صور

الوكيل الإخباري - بحضور جماهير كبير جداً من مختلف الجنسيات العربية والدولية، أشعل الفنان المصري تامر حسني أجواء حفله الضخم والاستثنائي في إكسبو 2020 دبي، في مسرح اليوبيل.

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تنقّل معهم وبصحبة أصواتهم وغنائهم معه بين مجموعة من أجمل أغنياته الناجحة والمنتشرة بين الجمهور، مستعرضاً برفقة فريقه الاستعراضي مجموعة من الأغنيات السريعة الراقصة، تاركاً ليلة وسهرة غنائية حملت الكثير من الحب والذكرى الجميلة لكل من حضر وشاهد الحفل مباشرة.













المصدر - نواعم