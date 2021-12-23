تامر حسني يصل إلى دبي لإحياء حفل إكسبو 2020

الوكيل الإخباري - وصل الفنان المصري تامر حسني الى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإحياء حفله المرتقب في "إكسبو 2020 دبي".

اضافة اعلان

وكان على رأس مستقبليه المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس ادارة الياسري للإنتاج الفني، الذي أكد جاهزية "نجم الجيل" لحفله مساء اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، وحماسته للقاء الجمهور العربي والعالمي في الحفل بمسرح اليوبيل في إكسبو 2020، واعداً بمفاجآت متعددة ستُعرض خلال الحفل الكبير.

وكانت الياسري للإنتاج الفني قد أعلنت في وقت سابق من خلال بيان صحافي وعبر جميع منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن جاهزيتها لحفل تامر حسني في إكسبو 2020 دبي، الذي أكد من جهته حماسته الكبيرة لحفل إكسبو 2020 الذي سيقف به أمام جمهور من جميع أنحاء العالم حاملاً رسالة حب وتقدير للجميع.





المصدر - نواعم