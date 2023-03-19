تامر حسني يدعم نجل محمد ثروت بطريقته الخاصة

الوكيل الإخباري- نشر الفنان تامر حسني على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو جمع فيه عدة صور للمخرج والمطرب أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت بعد إصابته بمرض مناعي نادر وسفره للعلاج بألمانيا.

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وعلق تامر على الصور بقوله: "أحمد ثروت صديقي وابن الفنان الغالي أوي المطرب الكبير محمد ثروت بمنتهى الحب والرضا والإيمان تقبل محنة كبيرة من ربنا إنه يصاب بمرض نادر يأثر على رجله وميمشيش، وكان بيحضر لزواجه، وفي كلامي معاه قولتله أنا كنت بكلمك أهون عليك والحقيقة لاقيته مش محتاج وهو من إيمانه بقضاء ربنا مهون على نفسه ونفسيته في أعلى درجات الرضا بيهزر ومبسوط، قولتله بإيدك تحول المحنة لمنحة وقالي أنا بعمل كده دلوقتي وفاهم الاختبار كويس وهنجح فيه وهخف وهمشي تاني على رجلي".



وتابع: "وفضل يحكي طول المكالمة عن حب أسرته واهتمامهم بيه وإخلاص خطيبته وقد إيه الموقف بين معدنها الأصيل وإزاي بتسانده وبتسهر على راحته طول الوقت، أنا كمان بشكرهم وبشكرها جداً وبحييها على قلبها وتربيتها الأصيلة".



واختتم منشوره قائلاً: "ربنا يشفيك يا أحمد ويفرح قلبك بقدر ثقتك العظيمة في ربنا، الثقة العظيمة اللي أنا شوفتها النهاردة وافرح معاك في فرحك قريب إن شاء الله، ادعوله معايا يا شباب ربنا يشفيه ويشفي كل مريض.







لها

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