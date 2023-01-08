الأحد 08-01-2023
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الأحد، 08-01-2023 09:26 ص

ترشيح مي عمر وبيومي فؤاد لبطولة فيلم كوميدي جديد

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الوكيل الإخباري-يواصل علي ربيع، التحضيرات الخاصة بفيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم "بعد الشر"، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت مصادر لموقع ET بالعربي ، أن الشركة المنتجة رشحت عدد من الفنانين لمشاركة علي ربيع في بطولة الفيلم، أبرزهم مي عمر وبيومي فؤاد ومحمد أسامة "أوس أوس"، وجاري التعاقد معهم في حين الإتفاق، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ومن المقرر انطلاق تصوير فيلم علي ربيع الجديد، نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستُصور غالبية الأحداث داخل القاهرة، بينما موعد طرحه في السينمات لم يُحدد بعد. 

وفي سياق آخر، يقترب علي ربيع من نهاية تصوير مسلسل  "نصي التاني" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وهو مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى منصات البث الرقمي خلال الفترة المقبلة.


 




 

 


 

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