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الإثنين، 11-09-2023 10:43 ص

تركي آل الشيخ عن فيلم الرعب "تشيللو": سأسمح لأولادي بمشاهدته

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الوكيل الإخباري- روّج رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لفيلمه السينمائي الأول "تشيللو"، مؤكدًا أنه سيسمح لأولاده برؤيته رغم احتوائه على مشاهد مرعبة، بحسب تعبيره.

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وشارك آل الشيخ عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو وثّق خلاله العديد من اللقطات خلال افتتاح فيلم "تشيللو" في الرياض، والذي حرص نجومه على حضوره.


وكتب آل الشيخ: "افتتاح فيلم تشيللو، التجربة الجديدة لي، في يدكم تكرارها عن طريق حضوركم، وفي يدكم عدم تكرارها بعدم حضوركم، المشكلة أولادي متحمسين عليه بس هوي مرعب شوي، ياما تروعنا وحنا صغار، اعتقد بخليهم يشوفونه (يبدأ العرض للجمهور 14 ايلول ومو لازم تجون)".

 

فوشيا


 




 

 


 

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