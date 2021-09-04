تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية صعبة

الوكيل الإخباري - خضع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لعملية جراحية صعبة.

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وكشف المشرف على الفعاليات الفنية بالسعودية، عبدالله مخارش، عن تطورات حالة المستشار تركي آل الشيخ قائلا: "اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتها، والحمد لله نجحت وهو الآن في العناية المركزة".

وأضاف: ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله، تأخيره للعملية ضاعف من صعوبتها الحمد لله على كل حال".





وتمنى عدد من الإعلاميين والفنانين الشفاء العاجل لآل الشيخ، بينهم الفنان عبادي الجوهر، قائلا: "ألف سلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، طهور وما تشوف شر يا أبو ناصر".



كما تمنى الفنان طارق العلي الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه قائلا: "معالي المستشار تركي آل الشيخ سلامات وماتشوف شر وأجر وعافية وتستاهل السلامة".



المصدر - العين الإخبارية

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