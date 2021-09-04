السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

الصحة المصرية تصدر توضيحا بخصوص كورونا

الصين قدمت أكثر من ملياري جرعة لقاح ضد كورونا لمواطنيها

حسام الخصاونة يعود إلى المملكة الأحد

سيناتور روسي يتوقع وقوع أزمة اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة

وفيات السبت 4/9/2021

خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر إيجه

استطلاع الوكيل: 94% لا يعلمون ماهية عمل الهوية الرقمية

أحداث ساخنة شغلت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

طالبان تعلن السيطرة على منطقتي عنابة وخنج

السبت، 04-09-2021 10:06 ص

تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية صعبة

بربببر


الوكيل الإخباري - خضع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لعملية جراحية صعبة.

اضافة اعلان

 

وكشف المشرف على الفعاليات الفنية بالسعودية، عبدالله مخارش، عن تطورات حالة المستشار تركي آل الشيخ قائلا: "اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتها، والحمد لله نجحت وهو الآن في العناية المركزة".

 

وأضاف: ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله، تأخيره للعملية ضاعف من صعوبتها الحمد لله على كل حال".

وتمنى عدد من الإعلاميين والفنانين الشفاء العاجل لآل الشيخ، بينهم الفنان عبادي الجوهر، قائلا: "ألف سلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، طهور وما تشوف شر يا أبو ناصر".

كما تمنى الفنان طارق العلي الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه قائلا: "معالي المستشار تركي آل الشيخ سلامات وماتشوف شر وأجر وعافية وتستاهل السلامة".

المصدر - العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
لاللاللا

دنيا سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصورة ودعاء - صور

muhtwaplus.com_2020-09-09_18-57-48_835698-850x477

أنس وأصالة بقرار صادم بشأن طفلهما

Latifa-1-678x381

شاهد..لطيفة التونسية تكشف عن مفاجأة

١-7-730x438

ديانا حداد تدعو لـ تركي آل الشيخ - صورة

57052682-42338554

نجوى كرم تعايد المخرج اللبناني حسن غدار بمناسبة عيد ميلاده - صورة

برلابللالا

أنجلينا جولي تكشف عن حقيقة صادمة متعلقة بـ براد بيت

أخبار متعلقة
نضنضننضنض

تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي