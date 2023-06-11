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الأحد، 11-06-2023 12:30 م

تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدد من الحفلات لـ مي فاروق في 5 مدن سعودية

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الوكيل الإخباري- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إقامة عدد من الحفلات لـ مي فاروق في 5 مدن بالسعودية.

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وطلب تركي آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، أن تغني مي فاروق صالحت بيك أيامي  لرفع روحه المعنوية.

من جهة أخرى، أعلن الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه الحكاية، تكفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بحج أسرة الطالبة الجامعية آية حمدي والتي أوصلها والدها للامتحانات على دراجة. 

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة مي فاروق حفلًا كبيرًا في جدة بالمملكة العربية السعودية بالأمس، برفقة الفنانة إيمان عبد الغني، رافعةً شعار ليلة الفنون الخالدة، مقدمةً العديد من الأغاني التي تفاعل الجمهور معها بشكل ملحوظ.

القاهرة24

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