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الأربعاء، 17-03-2021 02:13 م

وفاة الفنانة ريم غزالي بعد صراع مع المرض

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الوكيل الاخباري - توفيت الفنانة الجزائرية ونجمة برنامج ستار أكاديمي ريم غزالي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس بعد صراعها مع مرض السرطان.

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وقالت الفنانة سلمى غزالي، أخت الراحلة في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية "إنستغرام": "منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".


وأضافت سلمى: "ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".

 

وتابعت سلمى: "ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله".


وأعلنت الراحلة ريم غزالي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس حيث خضعت لعملية جراحية في فرنسا.

 

سبوتنيك

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