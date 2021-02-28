تصريحات نارية للفنانة نيكول سابا كاشفة الكثير عن مسلسل الهيبة!

الوكيل الاخباري - أطلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا تصريحات نارية كاشفة الكثير من تجربتها في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، في حوار ضمن برنامج "المواجهة"، حيث قالت: "من الآخر دور سمية كان أقوى دور نسائي في كل أجزاء الهيبة".

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وأكّدت أنّها اتفقت مع المنتج صادق الصباح على المشاركة في بطولة الجزأين الثاني والثالث، لافتةً إلى تلقيها وعود كثيرة من المنتج اللبناني بأن تكون هذه التجربة فاتحة خير ومفتاحًا للكثير من الفرص.



وأضافت: "لكن لسوء الحظ منذ البداية، جرى العمل على تكسير مجاديفي سواء من خلال تسليط الضوء على ترتيب تواجدي في بوستر العمل أو حتى التيزر".



وتابعت: "في الحقيقة، كلهم ما بحبوني وهني ما الهم فضل علي بشي بس لازم يحترموا تجربتي والمجهود والشغل يلي أنا عملته، بخاصة أنني أعتبر أن دور سمية كان أقوى دور نسائي في كل أجزاء الهيبة، واقول ذلك على رأس السطح وخلص الموضوع".



ونوّهت أنّ النجم السوري تيم حسن ليس المقصود بكلامها، فلا علاقة له بكل ما جرى وفق تعبيرها.



واستمرت في كلامها: "يلي عم يدعموهم منهم أحسن مني بشي ما عندهم ربع الطريق يلي انا مأسسة 75 ٪ منه".



وقامت نيكول سابا بترتيب أجزاء الهيبة بداية بالأفضل، فاعتبرت أن الجزء الأول يتصدر، يليه الجزء الرابع الذي شاركت فيه ديمة قندلفت، أمام الجزء الثاني، وأخيراً الجزء الثالث الذي كانت بطلته سيرين عبد النور.

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