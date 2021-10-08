تصريح لمعتصم النهار يثير ضجة كبيرة.. هل يخون زوجته؟

الوكيل الاخباري- أحدث الممثل السوري معتصم النهار، حالة من الجدل بين جمهوره، عقب تداول مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية له، يتحدث فيه عن خيانة الرجل.

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وقال معتصم النهار في اللقاء التليفزيوني: "ما فيه رجال ما بيخون صراحة، بس مع مين عم بيخون! الخيانة مافيني بررها، مافيني أقول إن هي مبررة، وفي نفس الوقت هي مبررة، الخيانة بتشمل طرفين.



وأضاف نجم مسلسل "صالون زهرة": "في علم النفس في قاعدة أساسية بتقول في أي مشكلة بتصير بين طرفين ما بيكون طرف ماله دخل فيها.. فدايما أي مشكلة بيكون في حق على الطرفين وكذلك الخيانة.

المصدر: فوشيا