الجمعة 08-10-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي: ارتفاع الصادرات الوطنية 16.6% خلال 7 أشهر

الحواتمة يعيد نشر فيديو لعامل وطن

ظهور الفنانة دلال عبد العزيز في عمل سينمائي بعد وفاتها

الغارديان: فيسبوك اقتربت نهايته

فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارع بمصر

الدفاع المدني يتعامل مع 1028 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الخلايلة عن الجلوة: لا تزر وازرة وزر أخرى

الدباس: تسجيل 70 ألف مركبة جديدة في المملكة سنوياً

ارتفاع عدد المصابين في زلزال اليابان إلى 52 شخصا

الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ27 ألفا في روسيا

الجمعة، 08-10-2021 12:33 م

تصريح لمعتصم النهار يثير ضجة كبيرة.. هل يخون زوجته؟

BeFunky-collage-2021-10-08T120922.503


الوكيل الاخباري- أحدث الممثل السوري معتصم النهار، حالة من الجدل بين جمهوره، عقب تداول مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية له، يتحدث فيه عن خيانة الرجل.

اضافة اعلان


وقال معتصم النهار في اللقاء التليفزيوني: "ما فيه رجال ما بيخون صراحة، بس مع مين عم بيخون! الخيانة مافيني بررها، مافيني أقول إن هي مبررة، وفي نفس الوقت هي مبررة، الخيانة بتشمل طرفين.


وأضاف نجم مسلسل "صالون زهرة": "في علم النفس في قاعدة أساسية بتقول في أي مشكلة بتصير بين طرفين ما بيكون طرف ماله دخل فيها.. فدايما أي مشكلة بيكون في حق على الطرفين وكذلك الخيانة.

 

المصدر: فوشيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
616028714236043ed56191a7

ظهور الفنانة دلال عبد العزيز في عمل سينمائي بعد وفاتها

4067_160923_original

محمد هنيدي يكشف عن المهنة التي كان يريد أن يزاولها قبل التمثيل

NNNN

آخر مستجدات قضية حلا الترك

1280x960

لعبة السعادة جديد خالد البريكي

قصة-بريتني-سبيرز-مع-اسرتها-_كلمة-الاردن

بريتني سبيرز تفضح تصرفات عائلتها في منشور جديد

Tamer-Hosny-

تفاصيل اغنية جديدة لتامر حسني

أخبار متعلقة
4067_160923_original

محمد هنيدي يكشف عن المهنة التي كان يريد أن يزاولها قبل التمثيل

wvkkA

شاهد ...تسريبات الحلقة الاخيرة من مسلسل صالون زهرة

cedefc0c-4329-46c8-843f-0471addb4c05

سيف نبيل يدخل مسرح جرش محمولا على الاكتاف

4ipj-7-730x438-1-730x438

حقيقة زواج عمايري وأمل عرفة مجددا

EV33bVkUwAATnbE

ساعة يد ياسمين صبري تشعل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تكلفتها - صورة

BeFunky-collage-1-21

حقيقة خطوبة زين كرزون مجددا- صورة