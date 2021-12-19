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الأحد، 19-12-2021 11:58 ص

تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد إصابتها بالسرطان

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الوكيل الإخباري - بعدما أعلنت الفنانة سمية الألفي عن اكتشافها إصابتها بورم سرطاني في الثدي، ودخولها لإجراء عملية جراحية لإزالة الورم، كشف ألفي الألفي شقيق سمية تفاصيل حالتها الصحية.

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وقال ألفي: "سمية هتعمل العملية كمان ساعات وهتعمل عملية إزالة ورم في الجهاز اللمفاوي تحت الإبط والصدر وحاليًا هي حالتها كويسة، لكن الزيارة ممنوعة عنها".

وتابع: "سمية اكتشفت الموضوع من فترة بالصدفة فهي لاحظت بالصدفة ورم في جسدها، وتعبت منه لذلك خضعت لبعض الفحوصات والتحاليل، التي اكتشفت من خلاله مرضها".

وكانت سمية قد كشفت، بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان، أنها تستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة لاستئصال الورم، وذلك في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

المصدر - لها

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