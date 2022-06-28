تطورات الحالة الصحية للفنانة نوال الكويتية

الوكيل الإخباري-طمأنت الفنانة نوال الكويتية متابعيها بعد تعرضها لوعكة صحية والغاء حفلها الأخير في جدة.
وكتبت على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "شكرًا لكلّ الزملاء ولجمهوري الغالي على السّؤال والإطمئنان الله لا يحرمني منكم جميعًا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمدلله بخير".
وتفاعل المتابعون مع المنشور متمنين لها دوام الصحة و العافية .
شكرًا لكلّ الزملاء ولجمهوري الغالي على السّؤال والإطمئنان الله لا يحرمني منكم جميعًا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمدلله بخير.💙— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) June 27, 2022