تطورات الحالة الصحية للفنانة نوال الكويتية

الوكيل الإخباري-طمأنت الفنانة نوال الكويتية متابعيها بعد تعرضها لوعكة صحية والغاء حفلها الأخير في جدة.

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وكتبت على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "شكرًا لكلّ الزملاء ولجمهوري الغالي على السّؤال والإطمئنان الله لا يحرمني منكم جميعًا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمدلله بخير".

وتفاعل المتابعون مع المنشور متمنين لها دوام الصحة و العافية .