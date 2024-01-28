تطورات حالة فايز السعيد... والنجوم يطمئنون على صحته

الوكيل الإخباري - أعرب نجوم العالم العربي عن تمنياتهم بشفاء الفنان الإماراتي فايز السعيد، عقب انتشار صورة له على سرير المرض داخل أحد المستشفيات.

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وقالت رحمة رياض: "أجر وعافية يا بو حمدان.. خطاك السوء يا بو حمدان".

وكتب سعود بو سلطان: "سلامتك يا طيب، ما تشوف شر، فايز من أطيب الناس، حمد لله على سلامتك".



وقال السعيد عن مرضه: "الحمد لله على كل حال، أنا بخير والحمد لله لحقت ورحت فحصت وادعو الجميع الى إجراء فحوصات بين فترة و أخرى"، مضيفاً أنه "يوجد لدي شريان مقفل بنسبة 60 % وطلبو مني إجراء عملية قسطرة والحمد لله كل شيء على ما يرام".

لها