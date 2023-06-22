الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 02:21 م

تطورات قضية محمد رمضان .. أغلق أبواب منزله لمنع التنفيذ ومحكمة الجيزة ستتخذ قرار !

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الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة الجيزة للأمور المستعجلة والتنفيذ -برئاسة المستشار أحمد معاذ سيف النصر- قرارا بالحجز على فيلا (منزل) الممثل محمد رمضان بمدينة السادس من أكتوبر، وجاء في القرار بالحجز أيضا على 27 جهاز تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، لامتناع رمضان عن سداد رسوم قضائية بقيمة 9 ملايين جنيه (الدولار يعادل 30.9 جنيها).

وفوجئ رمضان بمحاولة الحجز على الفيلا الخاصة به إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن، وتداولت مواقع مصرية أن القاضي يعمل على إصدار قرار بكسر فتح أبواب الفيلا التي أدى إغلاق أبوابها إلى عدم القدرة على تنفيذ الحكم، ويتم تحريك دعوى من أجل تنفيذ الحكم بالقوة في حال إغلاق الأبواب مع تحريك دعوى جديدة ضد رمضان بتهمة التبديد والامتناع عن السداد.

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وكان هذا الممثل قد كلف المحامي الخاص به منذ فترة باستئناف القرار الذي يلزمه بدفع 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية، وفي حال تم رفض الاستئناف سيتم السداد من خلال حسابه الخاص بالبنك الذي تم تجميد 9 ملايين جنيه منه والتحفظ عليها بالفعل بعد صدور حكم المحكمة.


والفيلا -التي يملكها رمضان في أحد المجمعات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر- كان يعيش بها مع أسرته قبل أن ينتقل إلى منطقة أخرى بعد عودته مؤخرا من الولايات المتحدة  حيث أحيا جولة غنائية هناك.

 

الجزيرة

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