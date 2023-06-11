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الأحد، 11-06-2023 12:46 م

أول تعليق من محمد رمضان عن تقديم جزء ثاني من جعفر العمدة

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الوكيل الإخباري- تحدث النجم محمد رمضان عن سبب تغيير شكله بلكامل بعد حلاقة شعره "زيرو" وكذلك حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2023.

وأكد في لقاء ببرنامج "Et بالعربي" أن حلاقة شعره يرجع لفيلمه الجديد "ع الزيرو" الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "حلاقتي لشعري له علاقة باسم فيلم (ع الزيرو) والذي أصور حاليا والدور يتطلب منه فعل هذا الأمر".

وتابع: "يوجد إحدى المشاهد في الفيلم تتطلب مني أقوم بحلاقة شعري ويجب أن يتصور هذا المشهد وان شوت".


وعن حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" قال: "إحنا بندرس الموضوع بشكل جيد جدًّا، وذلك بسبب مطالبة الجمهور، وشخصيًا أنا عملت جزء تاني من فيلم الكنز، لكن في الدراما عمري ما عملت أجزاء تانية".

ولفت إلى أن "قصة جعفر العمدة تسمح بوجود جزء تاني، فالمخرج محمد سامي كان عامل احتمالية أن يكون في جزء تاني من العمل".

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