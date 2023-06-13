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الثلاثاء، 13-06-2023 02:24 م

رسمياً .. محمد رمضان يعلن عن جزء ثاني من جعفر العمدة

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الوكيل الإخباري- اعلن الفنان محمد رمضان عن  انتاج جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة للموسم الرمضاني المقبل 2024  .

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وشارك الفنان صورة  عبر حسابه الخاص على انستغرام وعلق عليها :" وقعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثاني بعد ما أطمنت انه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتيييير .. إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي "

 

يُذكر أن  الجزء الأول  من مسلسل "جعفر العمدة" ضم عدداً كبيراً من الفنانين ، أبرزهم: محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وجوري بكر وشهد اعجاب جماهيري واسع .

 

 




 

 


 

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