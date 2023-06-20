بعد خروجه من موسم العيد.. محمد رمضان يُعلن موعد طرح فيلم ع الزيرو

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان محمد رمضان موعد طرح فيلمه الجديد ع الزيرو، بعد خروج العمل من المنافسة بموسم عيد الأضحى، إذ أكد الفنان أن الفيلم سيتم طرحه بالسينمات في شهر تموز المقبل.



وشارك محمد رمضان متابعيه بفيديو جديد له، من كواليس تصوير فيلم ع الزيرو، أثناء تواجده في منطقة بولاق والسبتية، ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بـ موقع انستجرام، وعلق عليه قائلًا: إمبارح الساعة 3 بعد منتصف الليل، من تصوير فيلم ع الزيرو.. شكرًا أهالي منطقة بولاق أبو العلا والسبتية الكرام على حسن تعاونكم.. بأمر الله ميعادنا شهر يوليو في السينما.. ثقة في الله نجاح.



كانت شركة العدل جروب أعلنت عدم مشاركة فيلم ع الزيرو في السينمات خلال موسم عيد الأضحى، حيث أفادت بأن العمل لم يكتمل، لذلك قرر صُناعه عدم المنافسة في هذا الموسم، حتى يتم استكماله على أكمل وجه، ويخرج للنور بشكل يليق بأبطال وصناع الفيلم، فقالت الشركة في بيان لها: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج وموسيقى تصويرية ومكساج.

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القاهرة24