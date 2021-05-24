الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 01:27 م

تعرُّض ابن الفنانة أحلام لحادث سير مروّع.. صور صادمة للحادث!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - ضجّت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر نجاة فاهد الهاجري، ابن الفنانة الإماراتية أحلام، من موت محقّق بعد تعرّضه لحادث سير مروّع في منطقة الإحساء في المملكة العربية السعودية، وتحطّم سيارته بالكامل.

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وبعد الضجة التي رافقت انتشار صورة سيارته متفحّمةً ومهشمةً بالكامل، خرج فاهد بتغريدة على "تويتر" كتب فيها: "‏الله يحفظكم من الشر يارب العالمين اطمنكم اني بخير وعافية"... لتكون النجمة السورية أصالة نصري أول المعلّقين حيث كتبت: "ألف الحمد لله يا حبيبي".

 

وجاءت كلمات الشاب لطمأنة محبّي والدته بعد تغريدة نشرها وشكر من خلالها كل من وقف الى جانبه إذ قال: "‏أشكر كل من سأل عني وتحمّد لي بالسلامه أنا وعمي بفضل الله إحنا بخير ونعمة والله يجزاكم خير على السؤال".

وكانت أحلام قد أحدثت ضجة كبيرة بعد تغريدة وجّهتها لابنها، من دون أن تصرّح عن الحادث، وكتبت فيها: "يا عمري وروحي انت، امي وحبيبي وقطعة من روحي الحمد لله ربي حماك انت وعمك وربي كريم ما قصّر معانا لأن عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الإحساء معاكم بيّض الله وجوههم ومش غريبة على عيال سلمان أهل الوفى والكرم... الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه يا ربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً".


وأكدت مصادر، أن بعد الحادث المروّع نُقل فاهد إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقّي الرعاية الصحية اللازمة وإنقاذه، ولم يُعلن أي شخص حجم الإصابات التي تعرّض لها واكتفى الجميع بالدعاء له.



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