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السبت، 22-05-2021 01:13 م

وفاة الفنان التشكيلي طاير صلاحوف

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الوكيل الإخباري- غيب الموت فنان الشعب السوفيتي ونائب رئيس أكاديمية الفنون الجميلة الروسية، طاير صلاحوف الذي توفي في ألمانيا عن عمر يناهز 92 عاما.

أفادت بذلك ابنته، أيدان صلاحوفا التي قالت إن أباها توفي في إحدى المستشفيات الألمانية مصابا بالتهاب الرئتين.

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يذكر أن، طاير صلاحوف فنان تشكيلي ورسام مسرحي سوفيتي وأذربيجاني وروسي.


ولد صلاحوف عام 1928 في مدينة باكو بأذربيجان. وكان والده ناشطا في الحزب الشيوعي أعدم عام 1938 على أيدي رجال المخابرات السوفيتية.

 

وتخرج طاير صلاحوف عام 1950 في كلية الفنون الأذربيجانية، ثم أنهى عام 1957 معهد "سوريكوف" الحكومي للفنون في موسكو.


وذاع صيته بعد أن أبدع لوحات البورتريه للمؤلفين الموسيقيين، دميتري سشوستاكوفيتش، روستروبوفيتش، قره قارايف والكاتب الأذربيجاني رسول رزا.

 

ولديه سلسلة من اللوحات الفنية عن عمال قطاع النفط الأذربيجاني مثل "فوق بحر قزوين"، "الصباح في قزوين"، قطار الصباح" وغيرها.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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