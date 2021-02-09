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الثلاثاء، 09-02-2021 11:16 ص

تغير بشكل الفنانة شيرين عبدالوهاب بأحدث ظهور لها برفقة زوجها.. شاهد

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الوكيل الاخباري - بعد تأجيل حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الذي كان مقرراً أن تحييه مع المطربة السورية أصالة نصري، على مسرح المجاز في الشارقة، والذي كان قد حُدّد له يوم الجمعة 19 شباط (فبراير)، ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز"، يبدو أنها قررت العودة إلى مصر لحين تحديد موعد جديد.

وظهرت شيرين بملابس كاجوال بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب في أحدث ظهور لهما، في مطار دبي أثناء وصولهما إلى هناك، وقد لاقت تفاعلاً كبيراً بين جمهورها على السوشيال ميديا الذين لاحظوا الوزن الزائد الذي اكتسبته، مستغربين سبب إهمالها لنفسها في الفترة الأخيرة. وفي المقابل، دافع عنها الكثير من محبيها الذين أكدوا أن زيادة وزنها ناجمة عن معاناتها من تغيّرات هرمونية تحاول معالجتها.

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يُذكر أن مسرح المجاز، أعلن عن تأجيل حفل النجمتين شيرين وأصالة ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز"، حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا، وكتب حساب المسرح الرسمى عبر "إنستغرام": "تم تأجيل حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز في الشارقة حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع، يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكي الخاص بكم.. شكراً جزيلاً".


من ناحية أخرى، كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع شيرين في أغنية جديدة، تعود من خلالها الى الجمهور بعد غياب عن تقديم ألبومات وأغانٍ جديدة، منذ آخر أغانيها "مش قد الهوى" والتي قدّمتها في نيسان/أبريل الماضي، وهي من ألحان رحيم، وكلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ونشر رحيم صورة قديمة تجمعه مع شيرين، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، مرفقة بتعليق: "انتظرونا قريباً إن شاء الله".

 


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