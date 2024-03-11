تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل 'أعلى نسبة مشاهدة'

الوكيل الإخباري - كشف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من خلال الحلقة الأولى، عن الحياة الفقيرة التي تعيشها شيماء "سلمى أبو ضيف" مع عائلتها، فـ والدتها تعمل في إعداد وجبات طعام بالطلب، ووالدها يحاول بيع لوحات مشغولة بالخط العربي.





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وخلال أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 1، تعاني "شيماء" من معايرة أمها لها كونها عانس لأنها تقترب من الثلاثين ولم تتزوج بعد، وذلك إلى جانب تعنيفها طوال الوقت لأنها لم تساعدها في أعمال المنزل.





وتضطر "شيماء" خلال الأحداث أن تقابل عريس جديد على الرغم من أنها تحب شخص آخر فتعمل على تطفيشه مما يزيد من توبيخ والدتها لها، ولكن أخواتها يحاولوا إسعادها، فيقوموا بتقليد مشهد على "تيك توك"، لتنتهي الحلقة بتحقيق الفيديو مشاهدات عالية. فهل سيكون نقطة تحول في حياة "شيماء"؟.

أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

أحداث المسلسل مأخوذة عن قصة حقيقية، عن شيماء فتاة بسيطة مهووسة بتطبيق تيك توك، تحاول أن تصبح صانعة محتوى عليه ويحدث معها الكثير من الأمور المشوقة، كما يناقش المسلسل الدخول لعالم السوشيال ميديا وخاصة التيك توك وعدم معرفة التخلي عنهم بعد تحقيق قدر من الشهرة.



ET بالعربي

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