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الإثنين، 23-01-2023 01:35 م

تفاصيل عودة يسرا للمسرح بعد غياب 21 عاماً

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الوكيل الإخباري-تحضر الفنانة الكبيرة يسرا في الفترة المقبلة لعمل تعود به إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل دام حوالي 21 عاماً منذ آخر عمل مسرحي قدمته بعنوان "لما بابا ينام" بمشاركة الراحلين علاء ولي الدين وحسن حسني عام 2002.

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ووفقا لمصدر لموقع "لها" أن يسرا تعقد جلسات تحضيرية مع مخرج العمل لاختيار فريق التمثيل، حتى تبدأ البروفات استعداداً لعرضها في موسم الرياض، حيث تتكتم على تفاصيل المسرحية لتكون مفاجأة لجمهورها.


وكانت يسرا قد كشفت على هامش حضورها حفل توزيع جوائز joy awards، تفاصيل مسلسلها الرمضاني "حمدلله على السلامة"، مؤكدة أن مسلسلها يدور في إطار كوميدي، وسينال إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أن كل فريق العمل لديهم الشغف في تقديم عمل مميز.


ويشارك في مسلسل "حمدلله على السلامة"، كل من مايان السيد، شيماء سيف، المطرب الشعبي عنبة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

 

 

 

 


 




 

 


 

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