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الثلاثاء، 03-01-2023 03:04 م

ماجد المصري ينضم لأبطال "ضرب نار" مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

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الوكيل الإخباري-تعاقد ماجد المصري، على المشاركة في مسلسل "ضرب نار" للثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وبدأ أحمد العوضي مؤخرًا تصوير مشاهده في مسلسل "ضرب نار" في إحدى محافظات الصعيد، حيث صار يروج للعمل طوال الأيام الماضية، من خلال نشره كواليس التصوير عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي.

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وظهر أحمد العوضي، في إحدى مشاهد "ضرب نار" مرتدياً الجلباب الصعيدي ويجلس داخل أرض زراعية، معلقاً عليها بقوله: "الكوماندا جابر أبو شديد.. ابن سوهاج والخازندارية.. حق الرجال ميباتش.. ضرب نار". 


كما بدأت ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها، في حي شبرا قبل أيام، حيث احتفلت ببدء التصوير بتقطيع التورتة، وذلك برفقة صناع العمل، حيث ظهرت في الصور بالزي الشعبي، فمن المقرر أن تجسّد شخصية فتاة من منطقة شعبية، تدعى "مهرة". 


ويشارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري، كل من بدرية طلبة وإيمان السيد وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل وأحمد عبدالله محمود، وهم من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

 

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